Брянцев удивил романтик на автокране

7 июля в областном центре в одном из дворов произошел интересный романтический случай – мужчина с букетом цветов поднялся на автокране к балкону возлюбленной.

Очевидцем происходившего стала местная жительница, она и сняла на видео начало романтической встречи.

«Интересный способ подарить цветы. Не перевелись еще романтики в Брянске», - прокомментировала автор записи.

Многие пользователи сети похвалили парня за такой удивительный поступок, однако были и те, которые просто посмеялись над странным романтиком.

Финал встречи неизвестный, поскольку видео внезапно завершается.

Фото - кадр видео.