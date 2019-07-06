В Фокинском районе у мясокомбината провели «мастер-класс» по парковке
8 июля в Фокинском районе областного центра очевидец запечатлел на фото очередного «мастера» парковки.
На опубликованных фото видно, что на около мясокомбината бетонный забор проломила иномарка Mazda 3.
Пользователи сети предположили, видимо, за рулем находился не совсем опытный водитель.
Также были версии о том, что это результаты неправильной настройки системы дистанционного запуска.
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