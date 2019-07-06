В Фокинском районе у мясокомбината провели «мастер-класс» по парковке

Филиал "Россети Центр Смоленскэнерго" подвел итоги конкурса на «Лучший научный проект» среди научных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей кафедры «Электроэнергетические системы» филиала «Национального исследовательского университета МЭИ» в г. Смоленске.

3 июля в поселке Ершичи на улице Есенина произошло возгорание, на тушение выезжали семь огнеборцев 30-й и 85-й частей.

23-летний ранее судимый парень снова решил вспомнить старое «ремесло» и совершил попытку кражи из соседнего дома; молодой человек задержан, ему грозит срок.

За пять месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» выявил 146 случаев безучетного и бездоговорного потребления. В результате было пресечено хищений электроэнергии на сумму больше 16,936 миллионов рублей.

Ярцевская полиция завела уголовное дело на 34-летнего ранее судимого жителя Духовщины, который подозревается в краже.

8 июля в Сафоново на улице Привокзальной произошел пожар, на место выезжали пять спасателей 14-й части.

Также были версии о том, что это результаты неправильной настройки системы дистанционного запуска.

Пользователи сети предположили, видимо, за рулем находился не совсем опытный водитель.

На опубликованных фото видно, что на около мясокомбината бетонный забор проломила иномарка Mazda 3.

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Смоленскэнерго увеличило частоту рейдов по борьбе с энерговорами За пять месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» выявил 146 случаев безучетного и бездоговорного потребления. В результате было пресечено хищений электроэнергии на сумму больше 16,936 миллионов рублей.

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