Брянцы в соцсетях посмеялись над поступком обиженной дамы

8 июля в одной из соцсетей появилась фотография, на которой запечатлена машина, обклеенная гигиеническими прокладками и облитая томатом.

Инцидент произошел в одном из дворов Брянска. По снимку можно сразу догадаться, что «декор» иномарки – дело рук обиженной дамы.

Очевидец Олег Часов так прокомментировал увиденное: «Страшная женская месть. Что нужно было натворить-то такого?».

Пользователи бурно обсудили ситуацию. Большая часть горожан уверена, такие действия – проявление не очень высокого ума. Некоторые брянцы просто посмеялись над этим видом мести.