В Стародубском районе пенсионерка при сдаче квартиры лишилась 163 тыс рублей

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую совершили в отношении 71-летней дамы из Стародубского района.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ.

Потерпевшая объяснила: разместила на одном из профильных сайтов объявление о сдаче своей квартиры. Скоро ей позвонил потенциальный клиент, который быстро согласился на указанную стоимость и сразу же решил перевести аванс на банковскую карту пенсионерки.

Во время разговора выполняя инструкции незнакомца, дама перечислила на чужой счет 163 тыс рублей.