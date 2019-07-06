В Брянске на остановке «Завод Литий» может произойти обвал

8 июля в одной из соцсетей появилась информация о том, что в Брянске недалеко от завода «Литий» может случиться обрушение.

Речь идет о новой ливневой канализации, которую, по словам пользователя под ником «Тигр Амурский», сделали не очень качественно.

«Дорогу не доделали ещё с прошлого года, в этом году земля возле люка провалилась на полметра. Ждём, когда провалится первая машина», - отметил очевидец.