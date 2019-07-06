В Брянске были замечены современные вагоны-двухэтажки

8 июля в одной из соцсетей появилась фотография запечатленных в Брянске современных двухэтажных вагонов.

Очевидец зафиксировал транспорт на одном из брянских железнодорожных переездов.

По словам горожанина, «модные» поезда пока редко встречаются в стране.

Другие пользователи сети заметили, что это была только пробная поездка, поскольку вагоны лишь испытывают.

«Это вместо скоростного 740 Москва-Брянск ходить будет с декабря. Состав новый только с завода», — добавила один из комментаторов.