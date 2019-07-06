В Фокинском районе двор ушел под воду

Филиал "Россети Центр Смоленскэнерго" подвел итоги конкурса на «Лучший научный проект» среди научных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей кафедры «Электроэнергетические системы» филиала «Национального исследовательского университета МЭИ» в г. Смоленске.

3 июля в поселке Ершичи на улице Есенина произошло возгорание, на тушение выезжали семь огнеборцев 30-й и 85-й частей.

23-летний ранее судимый парень снова решил вспомнить старое «ремесло» и совершил попытку кражи из соседнего дома; молодой человек задержан, ему грозит срок.

За пять месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» выявил 146 случаев безучетного и бездоговорного потребления. В результате было пресечено хищений электроэнергии на сумму больше 16,936 миллионов рублей.

Ярцевская полиция завела уголовное дело на 34-летнего ранее судимого жителя Духовщины, который подозревается в краже.

8 июля в Сафоново на улице Привокзальной произошел пожар, на место выезжали пять спасателей 14-й части.

На фото – двор дома №40. Местные жители сообщают, что выйти из подъезда невозможно, поскольку вода полностью покрыла территорию.

8 июля в соцсетях появились снимки, на которых запечатлен потоп на улице Киевской.

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