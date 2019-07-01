Поиск по сайту
Поиск по сайту

Пропал 36-летний брянец Александр Прохоров

Опубликовано Сегодня, 09:26

8 июля в областном центре ушел из дома и не вернулся 36-летний Александр Прохоров.

Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети.

Особые приметы: на тыльной стороне правой руки татуировка с номером телефона.

Приметы: рост 164 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет: в светло-серую махровую кофту на молнии с высоким горлом, темно-зеленые шорты с мелким рисунком; на ногах - темно-синие туфли-мокасины, светло-серые носки.

«Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят сообщить по тел.: 8 (800) 700- 54-52 или 112», - сообщили добровольцы ПСО «Лиза Алерт».

Фото
 1150
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Пропал брянец Алексей Андреев
  • Брянские волонтеры ищут пропавшего Юрий Фомина
  • Пропал 48-летний житель Севска Виктор Шанцев
  • В Брянске пропал Александр Демин
  • Брянские волонтеры ищут пропавшего Евгения Велегуру
    • Новости регионов
    Представители строительного отряда «Энергет» побывали на экскурсии в Центре управления сетями Смоленскэнерго  
    16:32:29 09-07-2019
      1 июля 2019 года стартовал новый сезон студенческих строительных отрядов. Один из отрядов трудится на объектах энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».
    В Сафоново горело заброшенное строение
    13:52:20 08-07-2019
    8 июля в Сафоново на улице Привокзальной произошел пожар, на место выезжали пять спасателей 14-й части.
    В Ярцеве в круглосуточном магазине обворовали продавщицу
    13:26:33 08-07-2019
    Ярцевская полиция завела уголовное дело на 34-летнего ранее судимого жителя Духовщины, который подозревается в краже.
    Смоленскэнерго увеличило частоту рейдов по борьбе с энерговорами
    13:42:00 05-07-2019
    За пять месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» выявил 146 случаев безучетного и бездоговорного потребления. В результате было пресечено хищений электроэнергии на сумму больше 16,936 миллионов рублей.
    Подозреваемый в покушении на кражу из частного дома задержан в Починке
    21:25:23 03-07-2019
    23-летний ранее судимый парень снова решил вспомнить старое «ремесло» и совершил попытку кражи из соседнего дома; молодой человек задержан, ему грозит срок.
    В поселке Ершичи случился пожар в жилом доме
    21:16:42 03-07-2019
    3 июля в поселке Ершичи на улице Есенина произошло возгорание, на тушение выезжали семь огнеборцев 30-й и 85-й частей.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    Под Дубровкой орудует мнимый соцработник
    Сегодня, 16:01
    Около Суземки водитель выгрузил в лесу гору отходов
    Сегодня, 15:34
    В Брянском районе обнаружена бомба
    Сегодня, 15:01
    Брянский депутат Валуев прокомментировал снимок с медведем
    Сегодня, 14:01
    В Советском районе найден боеприпас времен войны
    Сегодня, 13:02
    С дятьковского предприятия похищен цемент на 350 тыс рублей
    Сегодня, 12:03
    46 брянским семьям в 2019 году вручат медали
    Сегодня, 11:24
    Пропавший брянец Александр Прохоров найден живым
    Сегодня, 10:33
    Страшное ДТП на трассе «Брянск-Дятьково», разбился водитель авто Opel
    Сегодня, 10:20
    В Фокинке чиновники держали жителей во тьме
    Сегодня, 10:04
    В Стародубе Kia Rio «приземлилась» в кювете
    Сегодня, 09:26
    Пропал 36-летний брянец Александр Прохоров
    Сегодня, 08:54
    В Брянской области зарегистрировано семь случаев бешенства среди животных
    Сегодня, 08:00
    В Брянске появится много новых детских площадок
    Сегодня, 07:00
    Бежицкий ЗАГС будет справлять новоселье
    Сегодня, 06:00
    В Брянске на одно «красивое» место стало больше
    Вчера, 17:43
    В Фокинском районе двор ушел под воду
    Вчера, 16:22
    На трассе «Орел-Брянск-Смоленск-Деньгубовка» ранен 14-летний велосипедист
    Вчера, 15:01
    Губернатор Брянщины попал в Топ-10 самых богатых чиновников РФ
    Вчера, 14:55
    В Брянске были замечены современные вагоны-двухэтажки
    Вчера, 13:44
    В Брянске на остановке «Завод Литий» может произойти обвал
    Вчера, 12:48
    В Стародубском районе пенсионерка при сдаче квартиры лишилась 163 тыс рублей
    Вчера, 12:36
    Брянцы в соцсетях посмеялись над поступком обиженной дамы
    Вчера, 11:39
    В Брянске сильный дождь разрушил тротуар в сквере «Лесные сараи»
    Вчера, 11:26
    В Брянске «предприимчивый» водитель «навел порядок» на рабочем месте
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:32
    Куда идут деньги за обращение с ТКО?
    Сегодня, 16:30
    Генеральный директор компании «Чистая планета» побывал на австрийском заводе по переработке полимерных отходов
    Сегодня, 13:56
    Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса
    Сегодня, 13:47
    «Мираторг» произвел более 58 тысяч тонн высококачественного мяса птицы в первом полугодии 2019 года
    Сегодня, 13:44
    Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.
    Актуальные темы
    Общество Происшествия
    Брянцы в соцсетях посмеялись над поступком обиженной дамы
    Общество Происшествия Новость дня
    В Советском районе на Центральном кладбище произошел погром
    Происшествия На дорогах
    В Жуковском районе после ДТП госпитализировали водителя «ВАЗа»
    Новости Общество
    В Брянске были замечены современные вагоны-двухэтажки
    Происшествия Новость дня
    На улице 3-го Интернационала в Брянске от мощного ветра рухнуло дерево
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.

    В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути  каждого вопроса.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» организовал киберспортивный турнир в Брянске

    «Ростелеком» организовал киберспортивный турнир в Брянске«Ростелеком» выступил стратегическим партнёром масштабного турнира по игре World of Tanks, который прошёл 7 июля одновременно на трёх киберспортивных аренах в Брянске, Орле и Смоленске.
    РЖД новости
    Брянские железнодорожники поздравили пассажиров с Днем семьи, любви и верности

    Брянские железнодорожники поздравили пассажиров с Днем семьи, любви и верности Брянский регион Московской железной дороги присоединился к Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности. На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский  железнодорожники поздравили пассажиров, раздав им открытки с изображением главного символа торжества – ромашки.  Открытку можно заполнить и отправить по почте родным и близким людям.
    МРСК новости
    Работники Брянскэнерго и члены студенческих отрядов приняли участие в акции сдачи крови

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие работники энергопредприятия и впервые члены студенческих энергетических отрядов (СЭО), несущие трудовую вахту на энергообъектах Брянскэнерго. Всего в акции приняли участие более 50 человек.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.