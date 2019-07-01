Пропал 36-летний брянец Александр Прохоров

8 июля в областном центре ушел из дома и не вернулся 36-летний Александр Прохоров.

Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети.

Особые приметы: на тыльной стороне правой руки татуировка с номером телефона.

Приметы: рост 164 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет: в светло-серую махровую кофту на молнии с высоким горлом, темно-зеленые шорты с мелким рисунком; на ногах - темно-синие туфли-мокасины, светло-серые носки.

«Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят сообщить по тел.: 8 (800) 700- 54-52 или 112», - сообщили добровольцы ПСО «Лиза Алерт».