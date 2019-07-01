В Фокинке чиновники держали жителей во тьме

Прокуратура Фокинского района вместе с сотрудниками ГИБДД проверила состояние освещения улично-дорожной сети и выявила нарушения.

Под ревизию попала улица Гомельская, где расположены Детская спортивная школа «Спартак» и частные жилые дома. Как выяснилось, там нет необходимого освещения, что не отвечает требованиям закона и может привести к ДТП, а также травматизму.

В итоге прокуратура подала в суд иск, в котором просила обязать Брянскую городскую администрацию и Комитет по ЖКХ выполнить работы по оборудованию освещения.

В суде требования прокурора признали обоснованными и удовлетворили.

Сейчас на Гомельской оборудовали освещение.