Пропавший брянец Александр Прохоров найден живым

Брянские волонтеры нашли живым и невредимым пропавшего 8 июля 36-летнего Александра Прохорова.

Как сообщила группа ПСО «Лиза Алерт», мужчина был обнаружен в течение нескольких часов.

Выяснилось, что он уходит из дома не первый раз. Ранее он исчезал в марте, апреле и июне 2019 года.

Где в этот раз был брянец, неизвестно.