В Советском районе найден боеприпас времен войны

3 июля в поселке Ершичи на улице Есенина произошло возгорание, на тушение выезжали семь огнеборцев 30-й и 85-й частей.

23-летний ранее судимый парень снова решил вспомнить старое «ремесло» и совершил попытку кражи из соседнего дома; молодой человек задержан, ему грозит срок.

За пять месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» выявил 146 случаев безучетного и бездоговорного потребления. В результате было пресечено хищений электроэнергии на сумму больше 16,936 миллионов рублей.

Ярцевская полиция завела уголовное дело на 34-летнего ранее судимого жителя Духовщины, который подозревается в краже.

8 июля в Сафоново на улице Привокзальной произошел пожар, на место выезжали пять спасателей 14-й части.

1 июля 2019 года стартовал новый сезон студенческих строительных отрядов. Один из отрядов трудится на объектах энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».

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Брянские железнодорожники поздравили пассажиров с Днем семьи, любви и верности Брянский регион Московской железной дороги присоединился к Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности. На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский железнодорожники поздравили пассажиров, раздав им открытки с изображением главного символа торжества – ромашки. Открытку можно заполнить и отправить по почте родным и близким людям.

Работники Брянскэнерго и члены студенческих отрядов приняли участие в акции сдачи крови В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие работники энергопредприятия и впервые члены студенческих энергетических отрядов (СЭО), несущие трудовую вахту на энергообъектах Брянскэнерго. Всего в акции приняли участие более 50 человек.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

