Брянский депутат Валуев прокомментировал снимок с медведем

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев ответил на очередной вопрос во время онлайн-конференции, в этот раз он обсудил тему природы.

Парламентарию написала жительница столицы Ирма. Она спросила, по какой причине первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды позируют с убитым медведем.

Брянский депутат сказал: никогда ни от кого не скрывал, что любит заниматься охотой. Фотография ж была создана до того момента, как он поступил в комитет. Теперь, пояснил Валуев, с животными не фотографируется. Касательно того, что сделал для экологии, можно увидеть на сайте Госдумы.

«Чтобы мне не перечислять номера законов, которые к экологии имеют самое непосредственное отношение», - объяснил депутат.