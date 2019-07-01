Около Суземки водитель выгрузил в лесу гору отходов

9 июля в одной из соцсетей появилась информация о том, что в лесу, недалеко от Суземки, был зафиксирован вопиющий случай.

Водитель выгрузил прямо на поляну огромную гору мусора. Этот поступок огорошил местную жительницу, она успела все запечатлеть на фото.

«Жаль, что не было возможности в этот момент оказаться поближе, чтобы хотя бы зафиксировать номер твоей машины. Таких «героев» хочется знать в лицо!» - поделилась дама.