Около Суземки водитель выгрузил в лесу гору отходов
9 июля в одной из соцсетей появилась информация о том, что в лесу, недалеко от Суземки, был зафиксирован вопиющий случай.
Водитель выгрузил прямо на поляну огромную гору мусора. Этот поступок огорошил местную жительницу, она успела все запечатлеть на фото.
«Жаль, что не было возможности в этот момент оказаться поближе, чтобы хотя бы зафиксировать номер твоей машины. Таких «героев» хочется знать в лицо!» - поделилась дама.
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Представители строительного отряда «Энергет» побывали на экскурсии в Центре управления сетями Смоленскэнерго
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» выступил стратегическим партнёром масштабного турнира по игре World of Tanks, который прошёл 7 июля одновременно на трёх киберспортивных аренах в Брянске, Орле и Смоленске.
Брянский регион Московской железной дороги присоединился к Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности. На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский железнодорожники поздравили пассажиров, раздав им открытки с изображением главного символа торжества – ромашки. Открытку можно заполнить и отправить по почте родным и близким людям.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие работники энергопредприятия и впервые члены студенческих энергетических отрядов (СЭО), несущие трудовую вахту на энергообъектах Брянскэнерго. Всего в акции приняли участие более 50 человек.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.