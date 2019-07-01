Под Дубровкой орудует мнимый соцработник

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую совершили в отношении 81-летней жительницы Дубровского района.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Пенсионерка объяснила сыщикам, мол, вышла на лестничную площадку дома, там к ней подошел незнакомец, представившийся сотрудником одной из крупных организаций-провайдеров. Он детально рассказал о преимуществах подключения интернета. Когда женщина от навязываемой услуги отказалась, тот огорошил ее еще одной новостью: якобы, к ближайшему празднику полагается выплата в три тысячи рублей. Заверил, что сумму можно получить прямо сейчас, только нужна сдача – две тысячи.

Пожилую даму смена «квалификации» мужчины не насторожила. Она подошла к шкафу и достала свои сбережения. Заметив, что бабушка плохо различает номинал, «соцработник» сам приобщился к делу: пересчитал и оставил себе две 1000-рублевки, затем вернул деньги владелице и быстро ушел.

Позже пенсионерка решила проверить сбережения – все деньги оказались билетами «Банка приколов». Всего злоумышленник похитил 97 тыс рублей.