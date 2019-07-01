Под Дубровкой орудует мнимый соцработник
Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую совершили в отношении 81-летней жительницы Дубровского района.
По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Пенсионерка объяснила сыщикам, мол, вышла на лестничную площадку дома, там к ней подошел незнакомец, представившийся сотрудником одной из крупных организаций-провайдеров. Он детально рассказал о преимуществах подключения интернета. Когда женщина от навязываемой услуги отказалась, тот огорошил ее еще одной новостью: якобы, к ближайшему празднику полагается выплата в три тысячи рублей. Заверил, что сумму можно получить прямо сейчас, только нужна сдача – две тысячи.
Пожилую даму смена «квалификации» мужчины не насторожила. Она подошла к шкафу и достала свои сбережения. Заметив, что бабушка плохо различает номинал, «соцработник» сам приобщился к делу: пересчитал и оставил себе две 1000-рублевки, затем вернул деньги владелице и быстро ушел.
Позже пенсионерка решила проверить сбережения – все деньги оказались билетами «Банка приколов». Всего злоумышленник похитил 97 тыс рублей.
Новости регионов
Представители строительного отряда «Энергет» побывали на экскурсии в Центре управления сетями Смоленскэнерго
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» выступил стратегическим партнёром масштабного турнира по игре World of Tanks, который прошёл 7 июля одновременно на трёх киберспортивных аренах в Брянске, Орле и Смоленске.
Брянский регион Московской железной дороги присоединился к Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности. На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский железнодорожники поздравили пассажиров, раздав им открытки с изображением главного символа торжества – ромашки. Открытку можно заполнить и отправить по почте родным и близким людям.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие работники энергопредприятия и впервые члены студенческих энергетических отрядов (СЭО), несущие трудовую вахту на энергообъектах Брянскэнерго. Всего в акции приняли участие более 50 человек.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.