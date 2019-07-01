Брянские магазины «облюбовал» сладкоежка
35-летнему мужчине грозит до двух лет заключения за кражу из магазинов.
Уголовное дело было заведено по ч. 1 статьи 158 УК РФ.
По материалам расследования, гражданин совершил два одинаковых похищения.
Сперва оперативники получили информацию из магазина самообслуживания в Володарском районе. Там вор пытался пронести мимо кассы шоколад и кофе на сумму 3500 рублей с лишним.
Гражданина задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде. Через пару дней он снова попал в полицию, туда его передали охранники одного из крупных супермаркетов. Как выяснилось, подозреваемый опять пытался украсть аналогичные продукты.
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