Брянские магазины «облюбовал» сладкоежка

35-летнему мужчине грозит до двух лет заключения за кражу из магазинов.

Уголовное дело было заведено по ч. 1 статьи 158 УК РФ.

По материалам расследования, гражданин совершил два одинаковых похищения.

Сперва оперативники получили информацию из магазина самообслуживания в Володарском районе. Там вор пытался пронести мимо кассы шоколад и кофе на сумму 3500 рублей с лишним.

Гражданина задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде. Через пару дней он снова попал в полицию, туда его передали охранники одного из крупных супермаркетов. Как выяснилось, подозреваемый опять пытался украсть аналогичные продукты.