Пропал 45-летний брянец Андрей Винокуров

Стародубские правоохранители ищут исчезнувшего 45-летнего местного жителя Андрея Винокурова.

Известно, что пропавший мужчина худощавого телосложения. У него был недавно инсульт. Он не может говорить, правая рука не двигается.

Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят сообщить по тел.: : 8-920-846-82-02, 102.

Напомним, пропавший брянец Александр Прохоров найден живым и невредимым.