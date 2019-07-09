В доме на улице В. Сафроновой в Брянске скоро будет притон
Расселенный старый барак на улице Вали Сафроновой в областном центре стал местом сбора неблагополучной молодежи, об этом сообщила одна из групп в соцсети.
Речь идет о доме № 52. Как рассказала очевидец Елена Лезговко, в здании целыми сутками обитают подростки. Страшно представить, что они там делают. Вскоре, по словам горожанки, здесь может образоваться притон.
«Наш дом в 20 метрах. На тротуаре — разбитые окна, помойка», - поделилась женщина и спросила, к кому можно обратиться с этим вопросом.
Пользователи посоветовали автору пойти к участковому, а потом в прокуратуру.
Новости регионов
Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» выступил стратегическим партнёром масштабного турнира по игре World of Tanks, который прошёл 7 июля одновременно на трёх киберспортивных аренах в Брянске, Орле и Смоленске.
Брянский регион Московской железной дороги присоединился к Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности. На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский железнодорожники поздравили пассажиров, раздав им открытки с изображением главного символа торжества – ромашки. Открытку можно заполнить и отправить по почте родным и близким людям.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие работники энергопредприятия и впервые члены студенческих энергетических отрядов (СЭО), несущие трудовую вахту на энергообъектах Брянскэнерго. Всего в акции приняли участие более 50 человек.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.