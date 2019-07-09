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В доме на улице В. Сафроновой в Брянске скоро будет притон

Опубликовано Сегодня, 08:44

Расселенный старый барак на улице Вали Сафроновой в областном центре стал местом сбора неблагополучной молодежи, об этом сообщила одна из групп в соцсети.

Речь идет о доме № 52. Как рассказала очевидец Елена Лезговко, в здании целыми сутками обитают подростки. Страшно представить, что они там делают. Вскоре, по словам горожанки, здесь может образоваться притон.

«Наш дом в 20 метрах. На тротуаре — разбитые окна, помойка», - поделилась женщина и спросила, к кому можно обратиться с этим вопросом.

Пользователи посоветовали автору пойти к участковому, а потом в прокуратуру.

 

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