В доме на улице В. Сафроновой в Брянске скоро будет притон

Расселенный старый барак на улице Вали Сафроновой в областном центре стал местом сбора неблагополучной молодежи, об этом сообщила одна из групп в соцсети.

Речь идет о доме № 52. Как рассказала очевидец Елена Лезговко, в здании целыми сутками обитают подростки. Страшно представить, что они там делают. Вскоре, по словам горожанки, здесь может образоваться притон.

«Наш дом в 20 метрах. На тротуаре — разбитые окна, помойка», - поделилась женщина и спросила, к кому можно обратиться с этим вопросом.

Пользователи посоветовали автору пойти к участковому, а потом в прокуратуру.