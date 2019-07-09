В Бежице осудили мужчину, забившего до смерти гражданскую супругу

Ранее судимый 31-летний житель Бежицкого района проведет 8 лет в колонии строгого режима за то, что избил до смерти человека.

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент случился 30 декабря 2018 года. Пара устроила вечеринку со спиртными напитками. Внезапно разыгралась ссора, во время которой мужчина жестоко избил 36-летнюю сожительницу.