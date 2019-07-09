Брянца на сельхозпредприятии ожидал «перст судьбы»

Правоохранители завели уголовное дело на неоднократно судимого 42-летнего жителя Брянска, его подозревают в краже на сельхозпредприятии.

По ч. 2 статьи 158 УК РФ мужчине грозит до пяти лет. Поскольку у гражданина была непогашенная судимость, суд решил на время следствия поместить его в СИЗО.

История случилась в Почепском районе. С пастбища сельхозфирмы пропал бензогенератор за 60 тыс рублей. Он был подключен к водяному насосу, на ночь оставался без присмотра, этим и воспользовался вор.

На поиски подозреваемого ушло менее суток. Вскоре его доставили в отделение, где он во всем сознался, рассказав, что обратил внимание на неработающее оборудование, когда возвращался домой. Объяснил, поскольку никакой охраны не было, увидел в этом перст судьбы.

Прибор вернули владельцу.