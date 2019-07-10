В Брянске с алкоголиком случилась кома

12 июля в областном центре в одном из дворов местному жителю стало плохо от алкоголя и он впал в кому, на помощь горожане вызвали «скорую помощь».

Фото случившегося попало в сеть. Как рассказала очевидец, парень, по всей видимости, много выпил спиртного, поскольку изо рта у него шла пена.

Бригада «скорой» местными жителями во дворе была встречена агрессивно. Одной даме не понравилось, что медработник начал упрекать пациента в алкоголизме, а также возмущался по поводу разбросанных во дворе бутылок.

«Вот такая скорая помощь нас обслуживает в Брянске. Парень выпил и упал, пошла пена со рта (алкогольная кома), местные вызвали «скорую» и в ответ услышали от медперсонала много нового», - поделилась автор поста.

Происходившее сняла на видео девушка, которая сообщила, что пациент во дворе не пил.

Упавшего в кому мужчину на носилках погрузили в карету «скорой».

Мнение пользователей по этому поводу разделилось: одни посочувствовали врачам, которые должны выполнять такую трудную работу, другие встали на защиту возмущенных местных жителей.