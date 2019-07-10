Брянцы покупают опасные арбузы

Жители Брянска пожаловались в соцсеть на арбуз, который они приобрели в одном из местных супермаркетов.

На опубликованном фото видно, что ягода внутри гнилая, кроме этого, в середине много плесени.

Пользователи говорят, в начале июля покупать арбузы не стоит, поскольку их либо издалека привозят, либо выращивают в ускоренных условиях, поэтому нисколько не удивляет тот факт, что они внутри испорченные от переизбытка нитратами.

Напомним, жительница Брянска купила в магазине просроченный торт.