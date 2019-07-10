В Бежице работодатель держал сотрудника в черном теле
Директора организации «Центр безопасности Защита» в Бежицком районе привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодателства.
Во время проверки прокуратура района выяснила, что начальник предприятия задолжал сотруднику 28 тыс рублей зарплаты.
Работодатель оштрафован на 28 тыс рублей.
В итоге долг перед работником погашен.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
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