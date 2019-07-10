Брянцев ошеломили лососевые полуконсервы по акции

Житель Брянска пришел в ужас, когда раскрыл дома купленную по акции в одном из местных супермаркетов лососевую консерву, об этом сообщается в одной из соцсетей.

Ошеломление у брянца вызвало содержимое банки – черви и жуки весьма неприятно смотрелись с перетертой рыбной массой.

«Такие вот лососевые полуконсервы предлагал вчера всем желающим по «акции» … на ул. Карла Либкнехта в Бежице. Просроченные почти на месяц и с червячками бесплатным бонусом», - поделился Алексей Анциферов.

Пользователи спросили у брянца, мол, почему он брал продукт с просрочкой. Всем известный факт, что еда по акции всегда не очень качественная.