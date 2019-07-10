Брянец на балконе хранит необычную коллекцию

В Гагарине в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» подвели итоги открытого регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго*» уже второй год подряд работает сразу два студенческих строительных отряда. Один из них состоит из студентов профильных специальностей средних профессиональных учебных заведений Смоленской области (стройотряд «Феникс») - Смоленский политехнический техникум, Ярцевский индустриальный техникум, Рославльский многопрофильный колледж, Сафоновский Филиал АПО, Вяземский политехнический техникум, Вяземский железнодорожный техникум. Всего в отряде 23 студента.

На железнодорожных переездах в границах Смоленского региона МЖД в первом полугодии 2019 года произошло 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным, одно из них – со смертельным исходом: погибло два человека, еще один – пострадал. Количество ДТП осталось на уровне прошлого года.

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев 2019 года.

12 июля в деревне Холм Демидовского района случилось возгорание, на тушение выезжали трое спасателей 23-й части и подразделения «Пржевальское».

Житель Смоленской области может провести ближайшие 10 лет за решеткой, его подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей с лишним.

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Была также версия насчет того, что брянец таким образом заботится об экологии, разделяет мусор.

На балконе брянской высотки около школы искусств имени Николаевой 12 июля горожане заметили огромную коллекцию банок из-под пива, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

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Движение автотранспорта через переезд 423 км станции Навля в Брянской области будет ограничено 16 июля 16 июля с 10:00 до 14:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

Брянскэнерго совершенствует работу по управлению электросетевым хозяйством региона В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» ведется работа по созданию единого центра управления сетями (ЕЦУС), результатом которой станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

