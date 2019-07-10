В Стародубе может произойти экологическая катастрофа

Брянская прокуратура проверила, насколько соблюдается закон об окружающей среде при водоотведении в Стародубе.

Выяснилось, городские отходы не идут на канализационную станцию, а сбрасываются в реку Бабинец.

Пробы воды проверили в лаборатории, оказалось, что в водоеме превышена концентрация загрязняющих веществ.

В итоге местное предприятие, отвечающее за водоотведение, оштрафовали на 13,6 млн рублей.