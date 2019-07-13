В магазине Фокинки продается сомнительная «косичка» с плесенью

14 июля в одной из соцсетей житель Фокинского района опубликовал фото испорченного сыра сулугуни, который он купил в одном из местных магазинов.

На снимке видно, что «косичка» покрыта плесенью. По словам горожанина, после такой покупки больше никакого сыра не захочется.

«Неплохо, так захотелось косички, что после этого отвращение ко всему», - прокомментировал брянец.

Пользователи порекомендовали автору в следующий раз быть более внимательным во время покупки продуктов.