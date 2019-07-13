На Новостройке в одном из домов живут «смекалистые» экстремалы

Горожанин Игорь Раров запечатлел на фото результат смекалки жильцов одного из домов Новостройки и опубликовал в соцсети.

Снимок обсудили пользователи. На нем запечатлена самодельная лестница, установленная между балконами двух верхних этажей. По какой причине жители смонтировали такие ступеньки, да еще снаружи, неизвестно. Горожане предложили несколько версий создания такого «ноу-хау».

«Смекалистые соседи», - прокомментировал один из пользователей.

«Когда слабоумие и отвага смешались в одном. Когда у двоих, и он живет под тобой, тот тут только так», - пошутил Виктор Иванов.

«Я бы сказала, это экстремалы!» - прокомментировала Кристина Лазутина.