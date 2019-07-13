На Новостройке в одном из домов живут «смекалистые» экстремалы
Горожанин Игорь Раров запечатлел на фото результат смекалки жильцов одного из домов Новостройки и опубликовал в соцсети.
Снимок обсудили пользователи. На нем запечатлена самодельная лестница, установленная между балконами двух верхних этажей. По какой причине жители смонтировали такие ступеньки, да еще снаружи, неизвестно. Горожане предложили несколько версий создания такого «ноу-хау».
«Смекалистые соседи», - прокомментировал один из пользователей.
«Когда слабоумие и отвага смешались в одном. Когда у двоих, и он живет под тобой, тот тут только так», - пошутил Виктор Иванов.
«Я бы сказала, это экстремалы!» - прокомментировала Кристина Лазутина.
Новости регионов
Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Ростех создали совместное предприятие. ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий.
16 июля с 10:00 до 14:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» ведется работа по созданию единого центра управления сетями (ЕЦУС), результатом которой станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.