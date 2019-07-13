В Погарском районе чиновница «намудрила» с субсидией

50-летнюю даму в Погарском районе приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы условно за мошенничество при получении выплат и служебный подлог.

Кроме этого, суд на полтора года лишил ее права занимать подобные должности.

По материалам расследования, женщина была ведущим специалистом бюджетного процесса сельской райадминистрации, работала главным бухгалтером.

Пользуясь служебным положением, она незаконно из средств регионального бюджета получила субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подсудимая знала о том, что ее семья не имеет права для оказания госпомощи, которая гарантируется малоимущим, и подготовила документы, куда внесла ложные сведения о начисленной зарплате. В итоге она получила 23,8 тыс рублей.