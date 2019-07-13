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В Бежице дама во время продажи автомобиля лишилась 129 тыс рублей с лишним

Опубликовано Сегодня, 13:00

17 жителей Брянщины в течение минувшей недели стали жертвами мошенников и лишились 800 тыс рублей, среди пострадавших оказалась и 48-летняя дама из Бежицкого района.

Женщина объяснила правоохранителям, что разместила на одном из профильных сайтов объявление о продаже машины. Позвонил неизвестный. Представился военным из дальнего региона, сразу согласился на запрошенную сумму, не торговавшись. Затем пожелал немедленно внести предоплату через банковский терминал.

Выполняя инструкции собеседника, дама не заметила, как предоставила ему доступ к своим счетам и лишилась 129 тыс 300 рублей.

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