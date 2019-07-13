В Бежице дама во время продажи автомобиля лишилась 129 тыс рублей с лишним
17 жителей Брянщины в течение минувшей недели стали жертвами мошенников и лишились 800 тыс рублей, среди пострадавших оказалась и 48-летняя дама из Бежицкого района.
Женщина объяснила правоохранителям, что разместила на одном из профильных сайтов объявление о продаже машины. Позвонил неизвестный. Представился военным из дальнего региона, сразу согласился на запрошенную сумму, не торговавшись. Затем пожелал немедленно внести предоплату через банковский терминал.
Выполняя инструкции собеседника, дама не заметила, как предоставила ему доступ к своим счетам и лишилась 129 тыс 300 рублей.
Новости регионов
Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Ростех создали совместное предприятие. ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий.
16 июля с 10:00 до 14:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» ведется работа по созданию единого центра управления сетями (ЕЦУС), результатом которой станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.