Жители Володарки останутся без воды на полмесяца

В Гагарине в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» подвели итоги открытого регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех».

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго*» уже второй год подряд работает сразу два студенческих строительных отряда. Один из них состоит из студентов профильных специальностей средних профессиональных учебных заведений Смоленской области (стройотряд «Феникс») - Смоленский политехнический техникум, Ярцевский индустриальный техникум, Рославльский многопрофильный колледж, Сафоновский Филиал АПО, Вяземский политехнический техникум, Вяземский железнодорожный техникум. Всего в отряде 23 студента.

На железнодорожных переездах в границах Смоленского региона МЖД в первом полугодии 2019 года произошло 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным, одно из них – со смертельным исходом: погибло два человека, еще один – пострадал. Количество ДТП осталось на уровне прошлого года.

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев 2019 года.

12 июля в деревне Холм Демидовского района случилось возгорание, на тушение выезжали трое спасателей 23-й части и подразделения «Пржевальское».

Житель Смоленской области может провести ближайшие 10 лет за решеткой, его подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей с лишним.

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Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации со ссылкой на водоканал, с 15 по 29 июля будет понижен напор в сети водопровода. Причина – рабочие будут очищать резервуар на водозаборе «Деповской».

Часть домов в Володарском районе останется без холодной воды.

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Движение автотранспорта через переезд 423 км станции Навля в Брянской области будет ограничено 16 июля 16 июля с 10:00 до 14:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

Брянскэнерго совершенствует работу по управлению электросетевым хозяйством региона В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» ведется работа по созданию единого центра управления сетями (ЕЦУС), результатом которой станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.

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