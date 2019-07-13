Жители Володарки останутся без воды на полмесяца
Часть домов в Володарском районе останется без холодной воды.
Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации со ссылкой на водоканал, с 15 по 29 июля будет понижен напор в сети водопровода. Причина – рабочие будут очищать резервуар на водозаборе «Деповской».
Новости регионов
Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Ростех создали совместное предприятие. ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий.
16 июля с 10:00 до 14:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» ведется работа по созданию единого центра управления сетями (ЕЦУС), результатом которой станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.