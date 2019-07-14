Брянский кулибин стал известен во всей России

Изобретение брянского умельца Игоря Зотова стало известно на всю страну, об этом сообщил один из популярных в соцсети пабликов.

«Зачем нам ковёр-самолёт, когда в Брянске изобрели плавающий вездеход?» - так подписали видеоролик о вездеходе, преодолевающем болота, реки и чащи, в паблике.

На это изобретение у Зотова ушло около трех лет. По словам мастера, транспорт еще не доведен до ума, чтобы достигнуть совершенства, над ним надо продолжать работать дальше.