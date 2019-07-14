На Брянщине к 2024 году рекультивируют 17 свалок
В Жуковке и на Мичуринском полигоне в 2019 году восстановят земли, на которых были свалки бытовых отходов, об этом стало известно 15 июля на совещании под руководством губернатора Александра Богомаза в Правительстве области во время обсуждения регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Всего до 2024 года рекультивируют 17 свалок.
В 2020 году завершат разработку сметы, проведут публичные слушания и экологическую экспертизу по восстановлению объектов в Злынковском, Карачевском, Навлинском, Погарском и Почепском районах.
До 1 июня 2020 года подадут заявки в Минприроды РФ, чтобы включить эти мусорки в проект для получения субсидий из федерального бюджета.
В 2022-м запланировано восстановление земель, на которых находились свалки в Севском, Красногорском, Дубровском районах и Сельцо.
В 2023–2024 годах планируют рекультивировать объекты в Клетнянском, Брасовском, Рогнединском, Гордеевском (поселки Мирный и Гордеевка) районах и Стародубе. Администрации муниципальных образований в бюджетах 2020 года предусмотрят на это деньги.
По словам Богомаза, суть национального проекта «Экология» — создание в стране новой технологичной отрасли, которая снизит до минимума захоронение мусора и максимально вовлечет его во вторичный оборот.
Новости регионов
Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» оптимизировал работу портала Единой биометрической системы, добавив новые функции как для граждан, так и для представителей банков. В новой версии портала появился каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса.
16 июля с 10:00 до 14:00 на железнодорожном переезде 423 км станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» ведется работа по созданию единого центра управления сетями (ЕЦУС), результатом которой станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.