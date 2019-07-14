На Брянщине к 2024 году рекультивируют 17 свалок

В Жуковке и на Мичуринском полигоне в 2019 году восстановят земли, на которых были свалки бытовых отходов, об этом стало известно 15 июля на совещании под руководством губернатора Александра Богомаза в Правительстве области во время обсуждения регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Всего до 2024 года рекультивируют 17 свалок.

В 2020 году завершат разработку сметы, проведут публичные слушания и экологическую экспертизу по восстановлению объектов в Злынковском, Карачевском, Навлинском, Погарском и Почепском районах.

До 1 июня 2020 года подадут заявки в Минприроды РФ, чтобы включить эти мусорки в проект для получения субсидий из федерального бюджета.

В 2022-м запланировано восстановление земель, на которых находились свалки в Севском, Красногорском, Дубровском районах и Сельцо.

В 2023–2024 годах планируют рекультивировать объекты в Клетнянском, Брасовском, Рогнединском, Гордеевском (поселки Мирный и Гордеевка) районах и Стародубе. Администрации муниципальных образований в бюджетах 2020 года предусмотрят на это деньги.

По словам Богомаза, суть национального проекта «Экология» — создание в стране новой технологичной отрасли, которая снизит до минимума захоронение мусора и максимально вовлечет его во вторичный оборот.