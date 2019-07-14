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На Тельмана в Брянске образовались провалы

Опубликовано Сегодня, 08:00

Житель Брянска пожаловался в соцсеть на провалы, которые образовались около дома №66/2 на улице Тельмана.

Речь идет о ямах на асфальте над теплотрассой. Дмитрий Шелякин объяснил, что под дорогой находится полутораметровый провал.

«В диаметре до полуметра, толщина кромки составляет толщину асфальтового покрытия. «Газель» точно продавит. Рядом еще провалы на линии трассы от котельной до жилого дома. Чем было прикрыли», - поделился Дмитрий.

Пользователи сети посоветовали автору обратиться в профильные службы и МЧС.

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