Очень пожилой брянец на Audi 80 второй раз попался за пьяное вождение

89-летнего жителя Гордеевского района оштрафовали на 30 тыс рублей за то, что он второй находился за рулем в нетрезвом виде.

Уголовное дело было заведено по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Суд, помимо штрафа, лишил его на год водительских прав.

Пенсионер был остановлен 3 мая 2019 года на трассе села Творишино. Работникам ДПС сразу не понравилось поведение водителя Audi 80 и они остановили его, чтобы проверить документы. Как оказалось, мужчина был нетрезвым.

До этого, выяснили правоохранители, гражданин уже привлекался за пьяное вождение.