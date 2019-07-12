В Супонево в сентябре откроют поликлинику на 150 посещений в смену

В 2019 году в Супонево появится отделение поликлиники на 150 посещений в смену, а в Фокинском районе детская поликлиника.

Об этом сообщили 15 июля во время выездного совещания под руководством губернатора области Александра Богомаза.

Поездка началась с осмотра строящейся поликлиники в Супонево. Выяснилось - процесс на завершающем этапе: практически готовы врачебные кабинеты, лечебно-профилактические подразделения, возле здания оборудовали площадку для парковки. Позаботились и о людях с ограниченными возможностями – для них в здании создали два входа. Объект должен быть готов к открытию уже в сентябре 2019 года. Лечебное учреждение возводят за счет денег области – на это предусмотрено 127 796,61 тысяч рублей.

Вторым пунктом поездки губернатора стал Фокинский район, где по программе РФ «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» строится детская поликлиника.

По словам губернатора Александра Богомаза, учреждение возводят по федеральной программе с финансированием в 345 млн рублей. Уже сделан фундамент, кладка стен до второго этажа и конструкции подвала с перекрытием.