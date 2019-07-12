В Унече будут судить контрабандистов, сбывающих сомнительны сигареты

Унечский райсуд рассмотрит уголовное дело двоих местных жителей 43-х и 42-х лет, которые обвиняются в незаконном хранении и сбыте контрафактных сигарет.

За данное преступление предусмотрено до 6 лет заключения.

Согласно версии расследования, в 2018 году сообщники купили контрафактные сигареты без маркировки, а затем продавали их в магазине Унечи «Табачная лавка».

В августе 2018 года деятельность пресекли сотрудники полиции. Всего изъяли 68 тыс 826 пачек на сумму 2,8 млн рублей.