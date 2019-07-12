В Новозыбкове местная фирма оставила работников без средств к существованию

Новозыбковская межрайонная прокуратура проверила, насколько соблюдается трудовое законодательство в фирме ООО «Разживино», и обнаружила нарушения.

Проверка показала, пяти работникам, с которыми трудовые отношения прекратили в феврале 2019 года, не выплатили зарплату за этот месяц.

Известно, что руководство компании завершило деятельность в Новозыбкове, по юрадресу, в Злынке, фирмы также нет.

Сведений о начисленной, но не выплаченной зарплате компания тоже не предоставила.

Прокурор обратился в суд с исками о взыскании с руководства предприятия задолженности по заработной плате на 41 тыс руб.

Суд иски прокурора удовлетворил.