На улице Костычева в Брянске появился «красивый» пейзаж

Житель Брянска пожаловался в соцсеть на состояние двора около дома №29 на улице Костычева.

Леонид Жуков опубликовал фотографии, на которых запечатлена территория, усеянная мусором. Кругом бумажки, окурки, остатки еды, бутылки и упаковки из-под снеков.

«Надеюсь, что домоуправление 1, которое обслуживает д. 29 по ул. Костычева, увидит эту публикацию и вспомнит, зачем её наняли жильцы. Начнёт убирать так, как положено подъезд и двор вокруг дома», - пожаловался брянец.