В Бежице к колонии приговорен «закладчик» из Таджикистана

Девять с половиной лет проведет в колонии строгого режима 23-летний житель Таджикистана, которого в Брянске признали виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ, именно они задержали молодого человека в момент создания «закладки». Это случилось 11 марта 2019 года. Парень пытался сбыть очередную партию в областном центре. Всего у него изъяли 237 граммов героина.

Приговор пока не вступил в законную силу.