В Брянске многодетная мать совершила «магический ритуал»

Жительницу деревни Щученка Дятьковского района, мать шестерых детей, приговорили к двум годам условного лишения свободы за мошенничество.

Кроме этого, даме дали испытательный срок – два года. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств активное способствование раскрытию преступления, добровольные возмещение ущерба в размере стоимости похищенного кольца - 3 тыс рублей, а также выдачу части похищенного - золотых серег. Также большую роль в вынесении приговора сыграло наличие шестерых несовершеннолетних детей, один из которых ребенок-инвалид.

Приговор не вступил еще в законную силу.

По материалам следствия, днем 20 апреля 2019 года подсудимая под видом проведения магического ритуала по снятию порчи похитила у женщины золотые изделия и деньги – всего на сумму 10 тыс 250 рублей.