Известная своим скандальным «шоу» брянская танцовщица подала апелляцию
17 июля в Брянске рассмотрят апелляционную жалобу известной местной танцовщицы Алены Червяковой, которую недавно оштрафовали за «шоу» на Кургане Бессмертия.
Напомним, в конце июня 2019 года Советский райсуд назначил наказание 22-летней девушке в виде 30 тыс рублей. Ее обвинили в мелком хулиганстве – около брянского мемориала она исполнила вызывающий танец.
Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката Алены, сторона защиты собирается потребовать, дабы административную ответственность вместе со штрафом отменили.
Фото - стопкадр видео.
Новости регионов
Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.
Так, читателей интересует, как правильно в рекламе зрелищных мероприятий поставить знак информационной продукции определяющий возрастную категорию зрителей. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
«Ростелеком» оптимизировал работу портала Единой биометрической системы, добавив новые функции как для граждан, так и для представителей банков. В новой версии портала появился каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса.
Корректировки коснутся Суземского, Комаричского и Унечского направлений
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» ведется работа по созданию единого центра управления сетями (ЕЦУС), результатом которой станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.