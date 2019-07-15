Известная своим скандальным «шоу» брянская танцовщица подала апелляцию

17 июля в Брянске рассмотрят апелляционную жалобу известной местной танцовщицы Алены Червяковой, которую недавно оштрафовали за «шоу» на Кургане Бессмертия.

Напомним, в конце июня 2019 года Советский райсуд назначил наказание 22-летней девушке в виде 30 тыс рублей. Ее обвинили в мелком хулиганстве – около брянского мемориала она исполнила вызывающий танец.

Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката Алены, сторона защиты собирается потребовать, дабы административную ответственность вместе со штрафом отменили.

Фото - стопкадр видео.