В Клинцах внезапно скончался 16-летний юноша, недавно окончивший школу

Город Клинцы всколыхнула печальная новость о внезапной смерти местного 16-летнего выпускника, об этом сообщается в одной из соцсетей.

По словам знакомых юноши, он только окончил 11-й класс, отлично сдал ЕГЭ.

По предварительным данным, парень умер от проблем с сердцем.

Днем 17 июля состоятся похороны. Проводить в последний путь придут одноклассники, учителя и родные.