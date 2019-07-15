В Почепской больнице нарушили права пациента, страдающего диабетом

На главного врача «Почепской ЦРБ» прокуратура внесла представление за то, что он и другие медики нарушили закон об обеспечении населения бесплатными медизделиями.

Как оказалось, инвалиду второй группы, который страдает сахарным диабетом, не выдали рецепт на тест-полоски для контроля уровня глюкозы крови. По закону, подобная категория имеет право на бесплатное обеспечение средствами диагностики.

Остальных виновных должностных лиц тоже привлекут к ответственности.