Пропал 82-летний брянец Стефан Копачев
17 июля в Брянске ушел из дома и не вернулся 82-летний Стефан Копачев, об этом сообщила группа «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Брянская область» в одной из соцсетей.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, светло-зеленые глаза.
Одежда: голубая жилетка-плащевка, темно-серая клетчатая рубашка, темно-синие брюки, камуфляжная кепка с козырьком, светло-коричневые сандалии.
Из особых примет – нет зубов.
Нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
«Всех, кто знает что-то о пропавшем, просят сообщить по тел 8−800−700−54−52 и 112», - объяснили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
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