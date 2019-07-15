Брянцы обсудили в соцсетях странные пятна в одном из домов города
Житель Брянска опубликовал в одной из соцсетей фото окровавленной лестничной площадки одного из городских домов, пользователи охотно обсудили запечатленную на снимке картину.
Брянец Егор Зюкин объяснил, увидел эту ситуацию в подъезде дома Фокинского района.
«В 10 часов вечера страшно в него заходить», - поделился мужчина.
По мнению горожан, обычная картина в домах, расположенных в отдаленных уголках областного центра. Возможно, кто-то что-то не поделил и решил вопрос с помощью силы.
У Ивана Косарева по этому поводу другое мнение.
«Свекольный салатик кто-то делал, хотел угостить, но не донёс - уронил по пути к соседям», - пошутил Иван.
«Кровь, и уже страшно? Что ты будешь на Новом Городке тогда делать?» - спросил у автора Артём Кучирко.
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