Брянцы обсудили в соцсетях странные пятна в одном из домов города

Житель Брянска опубликовал в одной из соцсетей фото окровавленной лестничной площадки одного из городских домов, пользователи охотно обсудили запечатленную на снимке картину.

Брянец Егор Зюкин объяснил, увидел эту ситуацию в подъезде дома Фокинского района.

«В 10 часов вечера страшно в него заходить», - поделился мужчина.

По мнению горожан, обычная картина в домах, расположенных в отдаленных уголках областного центра. Возможно, кто-то что-то не поделил и решил вопрос с помощью силы.

У Ивана Косарева по этому поводу другое мнение.

«Свекольный салатик кто-то делал, хотел угостить, но не донёс - уронил по пути к соседям», - пошутил Иван.

«Кровь, и уже страшно? Что ты будешь на Новом Городке тогда делать?» - спросил у автора Артём Кучирко.