Брянцы пожаловались на «кофе» из кранов
Жители Брянска пожаловались в одной из соцсетей на некачественную воду из кранов.
На опубликованном фото видно, что струя практически коричневого цвета.
«Вот такая вода у нас в доме», - поделился один из брянцев.
Пользователи активно обсудили состояние воды. Одним горожанам она напомнила шоколад, кофе или какао, другим «Кока-колу». Были и другие мнения.
«Нефть качаете?» - спросила Катерина Павлова.
«Похоже, кого-то в водопроводе перерубило», - прокомментировала Ника Калашникова.
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