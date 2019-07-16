Брянцы пожаловались на «кофе» из кранов

Жители Брянска пожаловались в одной из соцсетей на некачественную воду из кранов.

На опубликованном фото видно, что струя практически коричневого цвета.

«Вот такая вода у нас в доме», - поделился один из брянцев.

Пользователи активно обсудили состояние воды. Одним горожанам она напомнила шоколад, кофе или какао, другим «Кока-колу». Были и другие мнения.

«Нефть качаете?» - спросила Катерина Павлова.

«Похоже, кого-то в водопроводе перерубило», - прокомментировала Ника Калашникова.