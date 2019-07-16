В парке на Володарке появился «Змей Горыныч»
Персонаж русских сказок украсил территорию в парке «Юность», об этом сообщили в одной из соцсетей очевидцы.
Речь идет о скульптуре «Змей Горыныч». Большинству брянцев фигура пришлась по душе.
По словам Евгении Матюхиной, нечто похожее есть в Задонске Воронежской области, только там «Горыныч» в 10 раз больше.
«И все ездят смотреть и фоткаться из разных городов», - поделилась Евгения.
«По-моему, интересная скульптура. Мне кажется, что с ней можно сделать шикарные фотографии в стиле фентези», - прокомментировала Алика.
Однако были и те горожане, кому скульптура не понравилась.
«Остановите безумие», - написала Зоя.
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