В парке на Володарке появился «Змей Горыныч»

Персонаж русских сказок украсил территорию в парке «Юность», об этом сообщили в одной из соцсетей очевидцы.

Речь идет о скульптуре «Змей Горыныч». Большинству брянцев фигура пришлась по душе.

По словам Евгении Матюхиной, нечто похожее есть в Задонске Воронежской области, только там «Горыныч» в 10 раз больше.

«И все ездят смотреть и фоткаться из разных городов», - поделилась Евгения.

«По-моему, интересная скульптура. Мне кажется, что с ней можно сделать шикарные фотографии в стиле фентези», - прокомментировала Алика.

Однако были и те горожане, кому скульптура не понравилась.

«Остановите безумие», - написала Зоя.