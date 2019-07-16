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В Дятькове чиновники получили нагоняй от прокурора

Опубликовано Сегодня, 09:03

Прокуратура проверила, насколько исполняется федеральный закон о безопасности дорожного движения при содержании автодорог в Дятькове.

Выяснилось, что улица Ленина давно требует ремонта, на ней нет дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений, тротуаров, а также освещения.

Прокурор направил в суд иск на местную администрацию. Заявление удовлетворили.

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