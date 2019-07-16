Брянский губернатор в Питере почтил память погибших на подлодке в Баренцовом море

Руководители Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом 17 июля возложили цветы к могилам погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата на Серафимовском кладбище в Петербурге.

На этом кладбище покоятся нескольких десятков тысяч тел тех, кто погиб защищая Родину. Здесь хоронили солдат и матросов в Первую мировую войну. В период Великой Отечественной было массовое захоронение людей во время блокады Ленинграда.

27 января 1965 года на месте 16 братских могил открыли соответствующий мемориал.

Позже последний приют на этих могилах нашли моряки подлодки «Курск», которая затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

В 2003 году на Серафимовском кладбище открыли Мемориал памяти АПРК «Курск». Здесь похоронили уроженцев Брянщины, служивших на подводной лодке, Алексея Коробкова и Виталия Солорёва.

С 6 июля 2019 года на кладбище покоятся двое брянцев Дмитрий Соловьев и Сергей Данильченко, подводники, которые погибли во время пожара на научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море 1 июля 2019 года.

Руководители региона почтили всех земляков минутой молчания.