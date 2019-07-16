В Дятькове мамы с детьми рискуют жизнью под вагонными составами

На железнодорожном вокзале Дятькова каждый день творится беспорядок – местные жители, рискуя жизнью, пробираются под вагонным составом, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Жители Дятькова утверждают, что этой проблеме уже много лет.

«В течение 50 минут люди должны стоять и ждать пока откроют проход, но самые нетерпеливые лезут под вагоны», - поделился анонимный автор.

Пользователи сети говорят, особенно приводят в ужас ситуации, когда под поездом проходят молодые мамы с малышами.

«Мы вчера детей грудничков перетаскивали, это просто кошмар!» - объяснила одна дама и добавила, что звонила по поводу этого в администрацию, где ей порекомендовали написать насчет ситуации заявление.

Много лет назад в Дятькове планировали возвести пешеходный мост, однако все осталось лишь в планах.