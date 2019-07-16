В Дятькове мамы с детьми рискуют жизнью под вагонными составами
На железнодорожном вокзале Дятькова каждый день творится беспорядок – местные жители, рискуя жизнью, пробираются под вагонным составом, об этом сообщили в одной из соцсетей.
Жители Дятькова утверждают, что этой проблеме уже много лет.
«В течение 50 минут люди должны стоять и ждать пока откроют проход, но самые нетерпеливые лезут под вагоны», - поделился анонимный автор.
Пользователи сети говорят, особенно приводят в ужас ситуации, когда под поездом проходят молодые мамы с малышами.
«Мы вчера детей грудничков перетаскивали, это просто кошмар!» - объяснила одна дама и добавила, что звонила по поводу этого в администрацию, где ей порекомендовали написать насчет ситуации заявление.
Много лет назад в Дятькове планировали возвести пешеходный мост, однако все осталось лишь в планах.
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